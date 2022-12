Juanma Rodríguez de 'El chiringuito' y su dura crítica a España: "Con la volante de un equipo de Europa League no se puede ganar un Mundial"

Marruecos ha conseguido su pase a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 eliminando a España. Dicha derrota ha generado diversas opiniones en la prensa ibérica, y El chiringuito no fue la excepción. Juanma Rodríguez fue uno de los más críticos con el planteamiento del estratega Luis Enrique.

Lee también: José Damián González de 'El chiringuito' le envía duro mensaje a Luis Enrique: "Fracaso absoluto como entrenador, seleccionador y streamer”

El periodista cuestionó la convocatoria de varios elementos del FC Barcelona a la selección y dejar a otros jugadores con mejor rendimiento fuera de la lista para la competencia.

Juanma estalla por la eliminación de España

La eliminación de España a manos de Marruecos en el Mundial Qatar 2022 ha dejado dolida a la afición europea, pues se perfilaba como uno de los candidatos a llevarse el título. La prensa ibérica no ha sido ajena y muchos programas deportivos, como El chiringuito, salieron para hablar sobre dicho suceso.

Juanma Rodríguez decidió ser uno de los primeros en expresar su opinión sobre la debacle de La Roja: "Yo recuerdo que dije: 'España ha jugado contra nadie'. Y 'Lobo' Carrasco me dijo: '¿Ahora? ¡Eso antes!'. Y hoy viene el 'Lobo' a decirnos lo que yo vengo diciendo dos semanas".

Lee también: Mundial Qatar 2022: Sofyan Amrabat comparte polémicas imágenes tras la eliminación a España.

"Mirad, aquí hay un problema, que es que señalar es muy fácil", proseguía Juanma. "Y yo podría decir que, con el centro del campo de un equipo de Europa League, no se puede ganar un mundial. Pero no lo voy a decir". "No lo digas Juanma", decía su compañero José Pedrerol.

"Yo podría decir, que la base de este equipo es la del Futbol Club Barcelona. Pero no lo voy a decir... Podría decir que el entrenador de este equipo es un antimadridista, pero no lo voy a decir. Podría decir que tendría que salir mañana Joan Laporta a decir que este fracaso es autoría de Xavi Hernández. Pero no lo voy a decir. Podría decir que a este estilo se puede jugar con Xavi Hernández, con Iniesta, con el mejor Messi, con el mejor Busquets... y no con estos futbolistas. Pero no lo voy a decir", seguía.

Para cerrar, Rodríguez siguió con el juego por unos minutos más, hasta que dijo que lo solo diría que lo "siente mucho, que siento mucho lo que ha pasado. y ya está".

🙄 @juanma_rguez (𝐜𝐚𝐬𝐢) 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐫...



✍ "El centro del campo de España es de EuropaLeague".



✍ "La base de esta España es el Barça".



✍ "El seleccionador es un antimadridista".#ChiringuitoSelección... pic.twitter.com/d8m3yfJOUu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 7, 2022