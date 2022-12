Juanma Rodríguez: "Gracias a mi táctica motivacional, Argentina está en la final del Mundial Qatar 2022"

¡La Scaloneta está imparable! La Selección Argentina selló su pase a la final del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Croacia por 3-0 con un tanto de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez. Los liderados por Luka Modric no pudieron con la ‘Albiceleste’ tras vencer a Brasil, una de las favoritas, en cuartos de final, en la tanda de penales.

En la previa del partido entre argentinos y croatas, el periodista Juanma Rodríguez expresó su deseo de que sea la selección europea la que avance a la final. Es más, confesó que le gustaría que los dirigidos por Zlatko Dalić goleen a los gaúchos y le metan hasta 7 goles.

Sin embargo, sus anhelos no se cumplieron, pues Lionel Messi salió inspirado y marcó un gol para abrir el marcador y dio una asistencia en el segundo tanto marcado por el Hombre Araña.

Juanma Rodríguez confiesa que todo fue una estrategia

Tras la victoria de la ‘Albiceleste’, Juanma Rodríguez confesó que sus malos augurios habrían sido parte de una “estrategia motivacional” para sacar lo mejor de Argentina a través de las críticas.

“Gracias a mi táctica motivacional y las palabras que dije en El chiringuito que Argentina se venga a arriba, que despierte. No me den las gracias, no hace falta, soy modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias a Messi y también, en parte, a El Chiringuito, Argentina está en la final de la Copa del Mundo", aseguró el periodista español.

Asimismo, el panelista de El chiringuito no dudó en llevarse los créditos por el éxito de la Scaloneta y su pase a la final.

“¿Cómo sabía yo que había que agitar un poco el árbol para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en el campeonato del mundo? Ahora queda, lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo. Gracias a mi Argentina está en el mundo”, finalizó.