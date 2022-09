Julián Álvarez: ¿por qué le dicen 'Arana'?

Julián Álvarez nació en Córdoba, Argentina y tras su buen desempeño en River Plate fue transferido a uno de los clubes más grandes del mundo, el Manchester City del Pep Guardiola, esto se llevó a cabo por una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

El delantero de 22 años llegó al conjunto inglés luego del gran segundo semestre que tuvo en el 2021, ya que además de ser el máximo goleador del torneo argentino, se animó a jugar de centrodelantero y asistidor.

Cabe resaltar que el argentino firmó contrato con el City por cinco temporadas y media, pero decidió jugar por River hasta el término de la Copa Libertadores. Tras quedar eliminados ante Vélez en octavos de final, Álvarez se sumó a los entrenamientos de su actual equipo.

¿De dónde nace el apodo “araña”?

Durante una entrevista para las redes del Manchester City, el atacante se animó a contar de dónde provenía su apodo y reveló detalles que nadie conocía al respecto. "Me dicen 'Araña' desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien. Pero fue algo que quedó de un día para el otro jugando con mis hermanos y amigos. Fui creciendo con ese apodo toda mi vida, muy pocas personas me llamaban por mi nombre y entonces siempre fue muy natural para mí que me dijeran 'Araña'".

Julián Álvarez es la Araña desde que tiene 4 o 5 años ¿Cuál es la historia de su apodo? Lo explica en esta entrevista con Manchester City. 🇦🇷🕷️🤟pic.twitter.com/6tfbpRyxSv — VarskySports (@VarskySports) September 29, 2022

No obstante, el club también decidió hablar con el padre del jugador, quien no dudó en ahondar más en el tema del curioso apodo. "Me quitaba la pelota siempre y era como una araña porque parecía que tenía varias patas. Era muy chiquito y se ponía como un loco, pero no le podían quitar la pelota".

"Cuando venían a jugar a Calchín, ciudad de donde somos, desde otros pueblos la gente preguntaba "¿juega la arañita?" y ahí fue quedando. Después no existió Julián, era la "araña", finalizó.