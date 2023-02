Komanche anunció que AuronPlay estará fuera de Twitch por un par de meses

Biyín y AuronPlay han estado en el ojo de la tormenta estas últimas semanas por algunos mensajes que publicaron en sus redes sociales años atrás.

Ante las críticas, el creador de contenido decidió dejar de hacer transmisiones por unos meses, según informó Komanche. Sin embargo, aseguró que no sabe cuándo volverá a retomar sus actividades en Twitch.

Auron dejará Twitch por unos meses

AuronPlay decidió alejarse de los directos en Twitch luego de revelarse antiguos tuits con contenido racista. Asimismo, Biyin -pareja del creador de contenidos- fue señalada por la madre de Yéremi Vargas de haberla acosado en las redes sociales.

Algunos de sus colegas prefirieron guardar silencio, pero también comenzaron a especular sobre la posible salida de Auron de Twitch. Ante esto, Komanche decidió hacer un anuncio respecto a la participación del creador de contenido en los Squid Games 2.

"Lastimosamente, Auron ha decidido salirse de Squid Games 2. Está teniendo problemas ahora y no podrá prender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia", informó el streamer con una voz entrecortada. Asimismo, no quiso opinar respecto al mal momento que está atravesando AuronPlay.

Finalmente, Komanche destacó que Auron no está pasando un buen momento, y se dará un tiempo: "Sí sabemos que no está pasando por un buen momento y quiere darse un tiempo para él y solucionar todo... Sinceramente, yo no quería dar esta noticia". Por el momento, no hay una fecha exacta para el posible regreso del catalán a Twitch.