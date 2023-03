La Velada del Año 3: Abby revela que cancelaron su combate contra Amouranth por su opinión sobre polémica de AuronPlay

¡Se quedó fuera! La Velada del Año 3 sigue dando de qué hablar rumbo a su realización el próximo sábado 1 de julio. Recientemente, la streamer española Abby reveló que iba a ser una de las competidoras en el evento de Ibai Llanos. Si embargo, fue retirada por sus fuertes comentarios sobre la reciente polémica de AuronPlay.

Retirada de La Velada del Año 3

En medio de una transmisión en Twitch, Abby realizó una curiosa confesión que sorprendió a gran parte de la comunidad. La creadora de contenido aseveró que iba a formar parte de la Velada del Año 3 con un combate contra Amouranth. Lamentablemente, esta se canceló por la 'funada' que recibió tras sus comentarios sobre la polémica de AuronPlay.

"Por toda la situación que se generó, se pensó que era mejor no hacer el combate en ese momento. Me parece totalmente lógico, entiendo que en un evento se busca la mayor alegría y felicidad posible", mencionó la streamer sobre su lucha en la tercera edición de la Velada.

Finalmente, los organizadores de la Velada decidieron cambiar a Abby a último momento por la española Mayichi.

Ausencia en los Squid Craft Games 2

Abby también detalló la verdadera razón de su ausencia en los Squid Craft Games 2. La streamer confesó que recibió muchos insultos de parte de la comunidad de AuronPlay.

“Para que me recibiera una comunidad insultándome demás, preferí simplemente estar tranquila, estar preparando la casa, amoblarla, dándome tiempo a mí. Ya en los siguientes eventos, me meto en todos. Ahí ya, los acepto todos y me aplico en todos”, expresó la creadora de contenido.

Anteriormente, AuronPlay fue acusado de mantener conversaciones subidas de tono con una menor de edad. En ese tiempo, Abby tuvo un polémico pronunciamiento, el cual lo relacionaron con el escándalo de su colega. "Prefiero creer a una posible mentirosa que a un posible abusador", declaró en su momento la streamer ibérica.