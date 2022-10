Liga MX: Jesús Molina le dice adiós a las Chivas de Guadalajara

Jesús Molina anunció oficialmente su salida de las Chivas luego de cuatro años. El mexicano no renovó su contrato con los ‘rojinegros’ y esta sería la primera baja confirmada de los ‘Tapatíos’.

Tras mostrarse completamente revolucionado de cara a lo que será el Apertura 2023, el equipo El Club Deportivo de Guadalajara oficializó hace unos días la salida de Ricardo Peláez como director deportivo y a esto se le sumaría la de Molina, quien no dudó en despedirse de la hinchada a través de sus redes sociales.

“Hoy después de casi 4 años llego el momento de cerrar un ciclo en este gran equipo. Gracias Chivas y a todos los Cuerpos técnicos por la confianza y por hacerme sentir como en casa, si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Si, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos”, afirmó Molina

Asimismo, el futbolista señaló que le hubiera encantado jugar un último partido en el estadio y celebrar un campeonato, sin embargo, sabe que a pesar de todo llegarán muy lejos.

“Me hubiera encantado despedirme jugando un último partido en nuestro estadio, pero sobre todo soñaba con festejar juntos un campeonato”, acotó.

La despedida de Molina

Jesús Molina llegó al Campeonísimo en el año 2019, pero las lesiones no lo ayudaron a demostrar su mejor nivel. A pesar de ello, fue un refuerzo que sumó mucho e incluso llegó a portar la banda de capitán.

En lo colectivo tampoco le fue bien, ya que el volante regresó a casa con las manos vacías luego de no poder concretar ningún campeonato ni alzar una copa con la camiseta de Chivas.