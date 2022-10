Liga MX: Dani Alves es elegido como el mejor refuerzo del Apertura 2022

Buenas noticias para el equipo de Los Pumas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). El lateral brasileño Dani Alves, jugador del equipo felino, ha sido catalogado como el mejor refuerzo del Apertura 2022, a pesar de que la escuadra no pudo pelear por el torneo.

Como se recuerda, Pumas terminó en el puesto número 16 del certamen, por lo que no tuvo ni chances para alcanzar uno de los cupos de repesca para la liguilla. El ex Barcelona y PSG llegó como uno de los refuerzos 'bomba' para la presente temporada, pues se trataba de un jugador de clase mundial; sin embargo, no ayudó a alcanzar los objetivos.

Premiaron a Dani Alves

Si bien su equipo no pudo pelear por el campeonato azteca, Pumas puede presumir que acertaron con la contratación de Alves, catalogado como el mejor refuerzo del apertura de este año. Esto se conoció gracias a un aplicativo llamado 'Sofascore', que permite evaluar a los futbolistas de acuerdo a distintos atributos tales como barridas, recuperaciones, pases, goles o dribles. Los cálculos dieron a conocer que el brasileño tiene una puntuación de 7.30.

Gracias a su cifra, fue colocado como el quinto mejor futbolista entre todos los elementos que fueron registrados para el semestre, proclamándose como el mejor refuerzo, teniendo en cuenta que hubo más de 120 fichajes entre los 18 equipos participantes.

Sin embargo, el propio Alves no le prestaría mucha atención a las estadísticas que sacaron de él, así lo pudo expresar en sus redes sociales. "Eso para el ego está buenísimo pero no sirve si los resultados colectivos no fueron alcanzados... A seguir mejorando!!!", escribió en su cuenta de Twitter.

Invitado de honor

Mientras el jugador se sigue recuperando de su lesión, el lateral de Brasil tomó un vuelo a España y se fue a Barcelona para formar parte de los entrenamientos de su ex equipo, y buscar estar en óptimas condiciones.

