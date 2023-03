‘Lobo’ Carrasco defiende a Lionel Messi tras quedar fuera de la Champions League: “Lo están machacando para desviar las críticas contra Mbappé”

¡Defiende a su GOAT! París Saint-Germain, con Lionel Messi y Kylian Mbappé como estandartes, quedó fuera de la UEFA Champions League tras caer por marcador global de 3-0 ante Bayern Munich.

Tras la caída del conjunto parisino, la prensa francesa no dudó en lanzar duras críticas contra el capitán de la Selección Argentina. Ante esto, Francisco ‘Lobo’ Carrasco salió en defensa del actual ganador del Premio The Best.

El Lobo sacó las garras por Messi

En medio del programa El chiringuito, Francisco ‘Lobo’ Carrasco aprovechó para defender a Lionel Messi tras quedar fuera de la UEFA Champions League. Para el exjugador del FC Barcelona, las críticas contra Messi demuestran que aún “está en el baile”.

“Yo estuve tres temporadas de Francia y sé que se habla más de las barras de pan que de fútbol. Me gusta que se metan con Messi, porque significa que está en el baile. Es el señalado, que Mbappé no puede poner la diferencia porque no puede estar alimentado con Messi, porque Goretzka y Kimmich estuvieron muy atentos a que no progresaran”, señaló el ex director técnico de 63 años.

“Se sabe que, a 60 metros, Messi no tiene aquello que tenía, que te cogía y limpiaba jugadores. ¿Quién lo pone en tres cuartos de campo? El equipo que es capaz de dominar el juego. En la primera parte hubo un combate de ida y vuelta en el medio campo, pero si Leo no está en tres cuartos de campo, te reconozco que a 60 metros no es una bomba nuclear como antes era”, agregó el panelista de ‘El Chiringuito’.

Culpa de Mbappé

El ‘Lobo’ Carrasco no dudó en señalar a Kylian Mbappé como el principal responsable de las críticas contra Lionel Messi.

“En Francia, simplemente están machacando a Messi para desviar las críticas contra Mbappé. Messi con 23 o 24 años ya tenía lo que no han tenido muchos jugadores en toda su historia”, aseguró el exfutbolista español.

🛡️ La DEFENSA de #LoboCarrasco a MESSI:



👉"En Francia lo están machacando para desviar el tiro con Mbappé".



👉"Jugó a 60 metros de la portería debido a que el PSG fue dominado y ahí no es una bomba".



👉"Me gusta que se metan con él porque sigue en el baile". pic.twitter.com/rrIRD6kjbG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2023