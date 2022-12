'Loco' Gatti afirma que Messi no está por encima de Diego Armando Maradona

La tercera copa del mundo de Argentina ha abierto un debate muy importante en los últimos días entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Muchos aficionados aseguran que la ‘Pulga’ ha superado a la popular ‘Mano de Dios’, pero otros afirman que eso no es cierto y entre ellos se encuentra Hugo Orlando Gatti, mejor conocido como 'Loco'.

El ex arquero estuvo en una charla vía enlace telefónico con los panelistas del programa español El chiringuito de jugones y señaló que nadie puede estar al nivel del 'Pelussa'.

"A Diego no lo supera nadie"

Hugo Orlando Gatti se hizo presente en El chiringuito de jugones para charlas con los panelistas del programa deportivo. Y en ese momento el periodista Josep Pedrerol le preguntó por el ambiente que se está viviendo en Argentina tras la obtención de su tercera estrella en el Mundial Qatar 2022, a lo que él respondió que todos están no solo están muy contentos, sino, además, que se ha declarado nacional para festejar este nuevo logro.

De igual forma querían saber su opinión sobre el papel que jugó Lionel Messi en todo el torneo.

"Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir El Loco es anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo", declaró.

Pedrerol siguió charlando: "Está claro que Messi quizás hasta haya superado ya a Maradona ¿no?". "No, no, no... A Diego nadie", respondió Gatti.

"Primero a Pelé no lo supera nadie y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. No sé si la verdad, pero es mi verdad. Por cómo vi el futbol, como lo jugué y veo todo ahora. Por ejemplo, Di María fue un fenómeno y nadie dice nada", sentenció.

