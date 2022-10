Los técnicos que buscarán conseguir su primer título en la Liga MX

El campeonato mexicano se alista para su etapa de liguilla y los equipos se van poniendo en forma para poder llegar lo mejor posible a estas instancias. Sin embargo, muchos quedaron sorprendidos que la gran mayoría de los entrenadores podrían ganar su primer título en la Liga MX.

Miguel 'Piojo' Herrera, Ignacio Ambriz y Víctor Manuel Vucetich son los únicos que ya saben lo que es ser campeones del torneo azteca. El resto de los estrategas buscarán consagrarse y llevar un trofeo a las vitrinas de sus respectivas escuadras, solo faltan conocer a los otros clasificados a la liguilla, mientras tanto, los 4 primeros puestos en la tabla general los esperan en la siguiente ronda.

Son 9 técnicos que no han campeonado

Hay un total de 12 entrenadores de los equipos que todavía tienen chance que pueden llevarse el trofeo del Apertura 2022. Sin embargo, 9 de ellos nunca han podido probar la gloria.

Esos serían Eduardo Fentanes del Santos Laguna, Fernando 'Tano' Ortiz del América, Raúl 'Potro' Gutiérrez del Cruz Azul, Gillermo Almada del Pachuca, Ricardo Cadena de las Chivas del Guadalajara, Nicolás Larcamón del Puebla, Hernán Crisante de F.C Juárez, Renato Alves del León y Jaime Lozano del Necaxa.

En cambio, por el lado de los ganadores, Ignacio Ambriz es el que más consiguió el éxito con un total de cinco campeonatos, un con el León, uno con los Tecos, otro con Pachuca y dos más con el Monterrey. Le sigue el ex entrenador de la selección mexicana 'Piojo' Herrera que pudo conseguir levantar el trofeo en dos ocasiones.

Ya se vienen los partidos del repechaje

Como se recuerda, el ganador se deberá conocer en los 90 minutos, en caso de haber un empate se tendrá que jugar una tanda de penales para definir al vencedor y clasificado a la liguilla.

El sábado 8 de octubre arranca los dos primeros partidos cuando Tigres se enfrente a Necaxa y más tarde se dará el León vs Cruz Azul. El domingo 09 de octubre se conocerá a los dos últimos clasificados: Toluca vs. Juárez y Puebla vs. Chivas.

Los enfrentamientos de cuartos de final iniciarán desde el 12 de Octubre y la final será el 30 del mismo mes.