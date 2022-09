Selección Mexicana: Gerardo Martino criticó la poca exportación de jugadores del país

La derrota que sufrió la Selección de México por 3 a 2 contra Colombia ha sido un duro golpe deportivo, y es que a pocas semanas para el Mundial de Qatar 2022, la prensa y la gente sienten que no hay suficiente nivel para competir. Con respecto a eso, Gerardo Martino dejó algunas declaraciones sobre la exportación de jugadores mexicanos.

Gerardo Martino habló después de la derrota contra Colombia

Para el Tata Martino, este bajo nivel del fútbol mexicano puede ser por las pocas salidas de jugadores al extranjero: "¿Por qué nuestros jugadores no se van a afuera? No se van porque no los dejan, porque las cifras en México son exorbitantes. Cómo se entiende que en la Liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado en Europa"

Remarcó que la liga local y la selección tienen que trabajar en conjunto para buscar una mejora: “México tiene inversión y por lo menos tiene dinero, pero ¿cómo hacemos para tener una Selección mejor? Hace poco escuché a un directivo decir que la Liga no tenía que jugar para la selección. Cómo es eso si tenemos el 60% de los jugadores que estarán en la Copa del Mundo jugando en la Liga local".

Gerardo Martino asumió su responsabilidad

Pese a esto, Martino también asumió la responsabilidad de la derrota y confesó que está comprometido con su trabajo: "No evado la responsabilidad que me toca. Lanzo una invitación para que busquemos propuestas, pero desde todos lados. Yo no impongo cosas, analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo. No se hace lo que exclusivamente quiero, eso es una mentira porque no lo hice nunca”.

De aquí en adelante, Gerardo Martino tendrá bastante trabajo si quiere mejorar los puntos débiles de la selección mexicana. Cabe recordar que solo tendrá dos partidos más de preparación antes de llegar a Qatar para disputar el mundial.