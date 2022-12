Luis Enrique aconseja a padres de niños que practican fútbol: “Dejen que disfruten y no pregunten el resultado”

Luis Enrique aconsejó a los padres de familia de menores que juegan fútbol que dejen a los niños disfrutar del deporte y no estén tan pendientes de los resultados o de si anotan o no en cada partido.

El entrenador de la selección española publicó un video donde hace referencia a la importancia de disfrutar el juego y dio consejos a los padres.

Luis Enrique: “Solo el 1% llega a convertirse en profesional"

Luis Enrique aconsejó a los padres de familia de los menores que entrenan fútbol evitar interferir en las decisiones del entrenador o agobiar al niño con exigencias. Por ejemplo, anotar goles, ya que solo un grupo reducido llega a convertirse en profesional.

“Dejar a tu hijo que disfrute no meterse en la tarea del entrenador ni agobiar al niño que, si marca goles que, si no, solo va a llegar un 1% o menos de todos los niños de España (a convertirse en profesional”, indicó.

“Si el único objetivo que tú quieres para tu hijo es que sea feliz, que se desarrolle como persona, valores dentro de un equipo de fútbol los va a coger, valores de la vida, va a aprender a ganar, a perder, a gestionar las tristezas con sus compañeros, va a ver que no es el centro del mundo” comentó.

Si sos padre o madre y tu hijo juega al fútbol, Luis Enrique tiene un mensaje para darte. Brillante.pic.twitter.com/fJqXNs0Kfv — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 1, 2022

Luis Enrique pide dejar de grabar a los niños cuando juegan

Asimismo, Luis Enrique recalcó que uno de los errores de los padres de familia durante los entrenamientos es dedicarse a filmar cada jugada de los niños, ellos deberían dedicarse a preguntarles cómo se sintieron al jugar. Además, deben restarles importancia a los resultados.

"Los padres en vez de estar grabando al acabar no hay que preguntar cómo quedó el juego, qué más da el resultado. ¿lo has dado todo?, ¿te lo has pasado bien?, ¿has dado tu máximo esfuerzo?", sugirió que sean las preguntas que les deben hacer a los menores.