Mauro Camoranesi sobre la final entre Argentina y Francia: "Me dio mucho placer"

El campeonato obtenido por Argentina en el Mundial Qatar 2022 se ha festejado en varias partes del mundo. En México, una persona que no dudó en mostrar su alegría fue el panelista del programa deportivo Los maestros de la jugada, Mauro Camoranesi.

Mauro Camoranesi habló sobre cómo ven el fútbol en Argentina

El exjugador italiano mostró su deseo de que Lionel Messi -junto con Argentina- alce la Copa del Mundo por su familia que vive en el país sudamericano.

“Uno no puede ignorar toda la satisfacción que la familia vive, empezando por mis padres que me mandaron mensaje toda la semana. Recibí mucho el entusiasmo de la gente en general porque obviamente se vive de fútbol. O sea, no me gusta venir acá al programa a decir esto, pero en Argentina se vive de fútbol”, relató Mauro.

Además, explicó un poco a qué se debe el cariño que la gente le tiene a esta selección: “Yo creo que es fruto de tantas derrotas que la gente se haya arraigado mucho con la selección y encontró una manera de desahogo”.

El panelista del programa aseguró que todo este ambiente creado por la final le dio mucho placer: “A mí, personalmente, la verdad, me dio mucho placer. Sufrí mucho porque me dio mucho placer. Entonces me imagino a ellos (la gente) todo eso que vivieron hoy, a mí me tocó vivirlo de chiquito cuando tenía 10 años cuando Argentina ganó en este estadio (1986)”, finalizó.