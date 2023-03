MLB HOY, 12 de marzo, partidos EN VIVO: horarios y por dónde verlos

La Major League Baseball (MLB) mantiene expectantes a todos sus fanáticos con su entrenamiento de primavera.

Este domingo 12 de marzo, se llevará a cabo una nueva jornada del certamen de beisbol más prestigioso de Estados Unidos. Entre los más importantes están Boston Red Sox vs New York Yankees, Cardenales de San Luis vs Washington Nationals y New York Mets vs Tampa Bay Rays.

Entérate a qué hora empiezan los partidos y por dónde verlos EN VIVO vía canales de TV y streaming.

MLB EN VIVO: partidos del domingo 12 de marzo

Pittsburgh Pirates vs Atlanta Braves

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Philadelphia Phillies vs Toronto Blue Jays

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Boston Red Sox vs New York Yankees

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Cardenales de San Luis vs Washington Nationals

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Houston Astros vs Miami Martins

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Baltimore Orioles vs Boston Red Sox

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Detroit Tigers vs Minnesota Twins

Hora Estados Unidos: 12:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:05 p.m.

Hora México: 11:05 a.m.

Hora España: 06:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

New York Mets vs Tampa Bay Rays

Hora Estados Unidos: 12:10 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 12:10 p.m.

Hora México: 11:10 a.m.

Hora España: 06:10 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

San Francisco Giants vs Oakland Athletics

Hora Estados Unidos: 03:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:05 p.m.

Hora México: 02:05 p.m.

Hora España: 09:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers

Hora Estados Unidos: 03:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:05 p.m.

Hora México: 02:05 p.m.

Hora España: 09:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Oakland Athletics vs San Diego Padres

Hora Estados Unidos: 03:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:05 p.m.

Hora México: 02:05 p.m.

Hora España: 09:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Chicago White Sox vs Los Angeles Angels

Hora Estados Unidos: 03:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:05 p.m.

Hora México: 02:05 p.m.

Hora España: 09:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Cincinnati Reds vs Los Ángeles Dodgers

Hora Estados Unidos: 03:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:05 p.m.

Hora México: 02:05 p.m.

Hora España: 09:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Kansas City Royals vs Cleveland Guardians

Hora Estados Unidos: 03:05 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:05 p.m.

Hora México: 02:05 p.m.

Hora España: 09:05 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies

Hora Estados Unidos: 03:10 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:10 p.m.

Hora México: 02:10 p.m.

Hora España: 09:10 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.

Seattle Mariners vs Texas Rangers

Hora Estados Unidos: 03:10 p.m. (EST)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 03:10 p.m.

Hora México: 02:10 p.m.

Hora España: 09:10 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y MLB App.