Mundial Qatar 2022: Alexis Vega lloró durante la entonación del himno de México

¡El sueño se cumplió! Alexis Vega conmovió a muchos en redes sociales luego de mostrarse muy emocionado durante la entonación del himno de México en el partido contra Polonia por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Como se recuerda, el jugador hizo su debut en un torneo como este y su alegría se notaba a kilómetros de distancia.

Alexis Vega lloró durante el himno nacional

Es por eso que, mientras pusieron el himno de México para que los jugadores lo entonaran, Alexis lo cantó a viva voz y con lágrimas en los ojos. Pero no estuvo solo, pues muchos más jugadores lucieron muy conmovidos por el momento.

Cabe recordar, que Vega se metió al once titular del equipo de Martino debido a que Jesús Corona no se llegó a recuperar de su lesión y fue él quien ocupó su lugar. De hecho, no lo ha decepcionado y a pesar de la presión que tiene al reemplazar al popular jugador ‘Tecatito’, lo ha hecho excelentemente bien.

Incluso, luego del partido, fue uno de los jugadores que habló para la prensa.

“Ahora que el sueño se hace realidad estoy muy contento y motivado para que puedan ser muchos más”, afirmó.

Asimismo, el deportista afirmó que ya tienen en la cabeza lo que será el encuentro entre Argentina y su país.

“Va a ser un partido muy cerrado, los detalles van a marcar el rumbo del juego. Hay que salir muy concentrados para sacar los tres puntos”, acotó.

México no pudo contra Polonia

Debut amargo para la selección de México en el Mundial Qatar 2022. El cuadro dirigido por Gerardo Martino sabía que este encuentro iba a ser de vital importancia en sus aspiraciones de clasificar, por lo que era una obligación ganar. Sin embargo, esto no pasó y el partido no tuvo goles.