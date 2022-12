Mundial Qatar 2022: Cristiano Ronaldo fue insultado por jugador surcoreano

Portugal perdió ante Corea del Sur en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Durante el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo fue sustituido y abandonó muy molesto el campo.

Aunque muchos creían que salía fastidiado por el cambio, Fernando Santos, el entrenador de Portugal, explicó que el motivo de su incomodidad estuvo relacionado a un futbolista coreano.

Cristiano Ronaldo salió molesto del campo

Durante la rueda de prensa, Fernando Santos explicó que sucedió con el popular CR7 y porqué abandonó el partido.

“Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”, explicó el entrenador portugués.

Además, el director técnico comentó qué fue lo que Ronaldo le respondió y aseguró que Pepe tuvo que acercarse para defender a su compañero.

“Ronaldo respondió 'debes tener mucha prisa para que me vaya'. Pepe incluso fue por el coreano por eso”, agregó Fernando Santos.

Primeiros dois objectivos alcançados: apuramento e liderança no nosso grupo. Mas há ainda muito mais pela frente! Vamos Portugal!🇵🇹❤️ pic.twitter.com/8cUV7ti3x1 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2022

Cristiano Ronaldo explica la razón de su molestia

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo fue abordado por la prensa, quienes también le preguntaron sobre el incidente durante su cambio.

“Lo que pasó fue que, antes de mi salida, el jugador de Corea me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene autoridad, no tiene que opinar, aceleraría el paso si fuera el árbitro. Pero no tiene por qué haber polémica, las cosas se quedan en la cancha”, explicó el luso.

Por otro lado, la estrella del fútbol mencionó que, aunque quedaron primeros en la lista debían haber ganado el partido. Asimismo, recalcó que están listos para el próximo encuentro frente a Suiza con el fin de pasar a cuartos de final.

Ronaldo: “O que aconteceu foi que, antes da minha saída, o jogador da Coreia disse-me para sair rápido. Mandei-o calar. Ele não tem autoridade, não tem de opinar, acelerava o passo se fosse o árbitro. Mas não tem de haver polémica, as coisas ficam dentro de campo.” pic.twitter.com/XERlwnx08J — B24 (@B24PT) December 2, 2022