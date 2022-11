Mundial Qatar 2022: comediante mexicano recorre las calles de Doha en alfombra de Aladino

El comediante mexicano Facundo volvió hacer de las suyas y en esta oportunidad fue captado paseando de lo más alegre en una alfombra ‘mágica’ al estilo Aladino. Cabe recalcar, que el también actor se encuentra en tierras árabes para presenciar el Mundial Qatar 2022, razón por la cual sus admiradores ahora se preguntan si lo volverán arrestar por esta nueva ocurrencia.

Mundial Qatar 2022: Facundo vestido de jeque pasea en alfombra mágica

Como todos saben, Qatar posee una cultura muy diferente a la de Occidente y algunas de sus restricciones, como la vestimenta, la prohibición de cerveza, entre otros, han sorprendido a varios hinchas que viajaron para celebrar la fiesta del fútbol.

Sin embargo, el popular conductor mexicano, Facundo, siempre sabe sacarle el provecho a cualquier evento y esta vez fue captado en Qatar paseando en una alfombra vestido de jeque, al estilo del personaje de Disney, Aladino.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Kun Agüero revela su pronóstico de los equipos que llegarán a octavos

Y es que, el comediante va sentado en lo que sería una patineta que tiene encima un cojín con un forro para dar la apariencia de una popular alfombra ‘mágica’.

Asimismo, cuando ve que lo están grabando saluda sonriendo a la cámara, mientras algunas personas se quedan mirándolo con curiosidad.

Mundial Qatar 2022: ¿Facundo será arrestado?

El video de Facundo paseando en la alfombra mágica vestido con un turbante fue compartido en TikTok por la cuenta @qatarliving. Algunos internautas señalaron que a raíz de sus peculiares ocurrencias sería arrestado, pues no sería la primera vez que causa "alboroto" en un torneo de esta magnitud. Por esta razón, los cibernautas predijeron que en el Mundial Qatar 2022 no sería la excepción y sus excentricidades no serían bien tomadas por las autoridades árabes.

Lee también: Mundial Qatar 2022: hincha argentino viajó por cuatro países para ver la Copa del Mundo y solo le quedan mil euros

“Facundo ha sido arrestado prácticamente cualquier país que pisa”, “Un mundial no es un mundial si facundo no hiciera nada ilegalmente”, “Esperemos que termine el mes sin ningún latigazo”, “Otra vez en prisión”, fueron algunos de los comentarios.