Mundial Qatar 2022: Ricardo Osorio calificó etapa de Gerardo Martino con México como “la más lamentable de todas”

La participación de México en el Mundial Qatar 2022 acabó en la eliminación de fase de grupos. Ante esto, diversos medios y personalidades cercanas al fútbol calificaron de un ‘desastre’ no haber superado la expectativa. Por eso, ante este tema, el exfutbolista Ricardo Osorio habló en Maestros de La Jugada de TUDN sobre el desempeño del equipo dirigido por Gerardo Martino.

Lee también: Mauro Camoranesi afirma que en Italia ya no existe el 'catenaccio'



Ricardo Osorio: “Ha sido el más lamentable de todos”

Ricardo Osorio no dudó en calificar el desempeño de los dirigidos por el Tata Martino como el más lamentable de todos. Asimismo, señaló que México no debería sufrir de este mal momento tras las buenas campañas que realizó en la Copa del Mundo.

“Estuve en Catar, he seguido varios procesos y ha sido el más lamentable de todos, tenemos que llegar a este momento para tocar más fondo para sacar más provecho… ¿Por qué? Porque México no se merece estar donde está, ha hecho grandes Mundiales, nos hemos quedado en el cuarto partido, pero de qué forma”, afirmó Osorio.

Lee también: Luis Enrique podría dirigir a Porcinos FC en la ‘Kings League’



Ricardo Osorio: “Hoy había jugadores, pero no un 9”

Por otro lado, Ricardo Osorio criticó la convocatoria de Gerardo Martino, destacando que no había un centro delantero ideal para la selección, pero, además, que el intento de reemplazo con el ‘Chucky’ Lozano fue erróneo.

Asimismo, señaló la falta de un 10: “Hoy había jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a 'Chucky' Lozano de espaldas, como lo matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco”, señaló.

Finalmente, Ricardo Osorio destacó que la presencia de extranjeros en la Liga MX no afecta mucho, pero deberían sólo ser cinco.

"En la Liga ya lo han dicho aquí, los extranjeros no tienen la culpa, nosotros por tener tantos, cinco es más que suficiente. Cuando vine acá me tocaron cinco muy buenos, Suazo, Basante, Ayoví, Cardozo, 'Chelito' Delgado, pero hablamos de que calidad”, acotó.