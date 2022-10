Ofrecen 2 millones de dólares a un fan por la bola homerun de Aaron Judge

La Mayor League Baseball (MLB) siempre ha regalado grandes momentos a los aficionados a este deporte, así como lo hizo el jugador Aaron Judge cuando conectó su homerun número 62. Pues ahora, una casa de subastas acaba de ofrecer 2 millones de dólares a la afortunada personas que haya atrapado dicha bola.

El hombre que pudo atraparla fue a un partido el día martes 4 de Octubre en el Globe Life Field en Arlington, Texas. Mucho se ha estado hablando sobre el valor de la pelota pues para la liga de béisbol americana representa un nuevo record, pero lo cierto es que el fanático todavía no ha tomado una decisión.

Están ofreciendo millones de dólares

Cuando el juego del pasado martes acabo, Cory Youmans jamás imagino que en sus manos tendría la pelota con la cual Aaron Judge anotó su homerun número 62, estableciendo una nueva marca en las Ligas Mayores de Beisbol. Ahora este fanático tiene la oportunidad de venderla por 2 millones de dólares, esa fue la cantidad que le ofreció una casa de apuestas.

JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc. en Tustin, California le había dicho a The Associated Press que envió muchos mensajes de texto y correos al fan. "Creo que la oferta está muy por encima de lo justo, si él esta dispuesto a venderla", fueron las palabras de Cohen a AP. Actualmente Youmans trabaja como financista, pero el día martes tuvo que ser inspeccionado por el personal de seguridad cuando lo vieron con el objeto, uno de ellos le había preguntado que era lo que haría con la bola, a lo que él respondió: "Buena pregunta. No he pensado en eso".

Según muchos expertos, el homerun de Judge superará el de Roger Harris por el record de la temporada en la Liga Americana, una marca que es considerada estándar "limpia" ya que anteriormente algunos beisbolistas usaron sustancias como esteroides para batear con más fuerza.