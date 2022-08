'Paco' Bazán: "La noche antes del partido con Australia, Perú armó una peña"

Han pasado poco más de dos meses desde la caída de Perú frente a Australia por el partido de repechaje para el Mundial Qatar 2022. Tras la derrota en Doha, se conoció que personajes ajenos a la selección viajaron junto a la ‘Bicolor’ en el mismo avión. Ello ha generado críticas de parte de los hinchas. El exfutbolista Francisco ‘Paco’ Bazán no ha tenido reparos en criticar la logística del comando técnico y la FPF.

En entrevista con el diario Trome, el exportero reveló información inédita sobre qué pasó en la previa del partido por el repechaje. Bazán sostuvo que tuvo contacto con una persona que estuvo en el hotel donde concentró la selección. Este le confesó que la noche anterior al decisivo duelo, los jugadores de la selección organizaron una fiesta en el hotel.

“Una persona que estuvo allí me dijo: ‘La noche antes del partido con Australia, en el lobby del hotel se armó una peña’”, reveló el exarquero.

Asimismo, el exguardameta responsabilizó de lo sucedido en Doha al exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. “Es el gran responsable de lo que pasó en Doha. Tuvo la culpa de los que fueron en ese avión”, agregó.

‘Paco’ Bazán revela que recibió amenaza de un seleccionado

El ex Universitario de Deportes también reveló que recibió amenazas de un seleccionado de la ‘Bicolor’. Sostuvo que el jugador le reclamó sus pocas hazañas cuando vistió la camiseta de la ‘Blanquirroja’.

“Fue un seleccionado que no vale la pena decir su nombre. Me dijo que él había dado mucho por nuestro país y me preguntó: ¿Y tú qué haces por la patria? (Yo le respondí) Soy bombero voluntario y arriesgo mi vida, doy apoyo y gratis, sin cobrar un sol”, respondió.