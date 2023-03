Panelistas de ‘El chiringuito’ se pronuncia por primera vez sobre la Kings League: "El fútbol debe aprender a dar espectáculo"

¡Empieza la polémica! La Kings League InfoJobs se ha establecido como uno de los medios de entretenimiento más importantes a nivel mundial. Luego de su exitosa Final Four del pasado domingo 26 de marzo en el Camp Nou, el torneo presidido por Gerard Piqué buscará conseguir más audiencia con su próximo segundo Split.

Ante esto, el periodista José Luis Sánchez de El chiringuito no se quedó callado y opinó sobre el éxito de la competencia de fútbol 7.

¿Kings League o fútbol tradicional?

En medio de un debate en el programa El chiringuito, el periodista español José Luis Sánchez se pronunció sobre el rotundo éxito de la Kings League. Pese a llenar 90 mil gradas del Estadio Spotify Camp Nou, el tertuliano se mostró muy indignado ante la enorme popularidad de esta competencia.

“La pregunta es ‘¿Por qué la gente joven, en un momento determinado ayer, prefiere ver la Kings League en vez de a Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva o a Italia, ¿que están jugando? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. La gente que seguimos el fútbol tradicional, que ayer estaba jugando una potencia como Portugal y una potencia como Italia”, mencionó Sánchez.

Libertad de la Kings League

El hombre de prensa español también se animó a analizar los rígidos derechos de televisión de los partidos de primer nivel futbolístico. “Todo es cerrado, clandestino. A través de los canales de la UEFA se pueden ver esos partidos, solo, única y exclusivamente”, aseguró el panelista.

“Una figura histórica como Cristiano Ronaldo encerrado a través de una web donde te tienes que registrar. Y la gente joven de repente dice ‘Yo me voy a ver la Kings League porque no tengo poder adquisitivo, esto lo tengo de una manera accesible, puedo entrar y salir, me resulta cercano, lo comento con los compañeros, no cuelgo un video en redes sociales y me lo tapan, quiero ver un gol y no me lo censuran’. Es muy de comentar. Yo creo que el fútbol en España se está cerrando. Se está alejando del aficionado”, finalizó.