Pelé celebró su cumpleaños: Neymar, Ronaldinho, Vinícius JR y más futbolistas felicitaron a la leyenda

Pelé es una de las leyendas vivientes del fútbol mundial, por lo que su cumpleaños es una de las fechas más importantes para los fanáticos del deporte rey. El popular O Rei cumplió 82 años y recibió muchas muestras de cariño de la élite del fútbol brasileño.

El mensaje de Pelé por su cumpleaños

Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 y es mejor conocido como Pelé. El brasileño tuvo una exitosa carrera por 21 años, anotó 1284 goles, siendo uno de los mayores goleadores en la historia del fútbol. Además, logró ganar tres veces la Copa del Mundo, Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

La leyenda utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores. “En mi cumpleaños solo quiero expresar mi gratitud. La vida es muy buena. Completar 82 años junto a ustedes con salud. Ese es el mejor regalo. Gracias por todo lo que he recibido. Dios me dio esta salud para poder agradecerles a ustedes. El mundo entero sabe que estoy agradeciendo por mi edad. 82 años es un regalo de Dios y espero continuar por mucho tiempo. Otros 82 está bien. Agradezco de corazón todo lo que he recibido”, dijo el brasileño con una sonrisa.

Pelé recibió las felicitaciones de figuras de Brasil

Pelé tuvo complicaciones en su salud el año pasado y fue sometido a una cirugía, por lo que es una alegría para los hinchas verlo mejor de salud. Muchos futbolistas brasileños activos, no dudaron en enviarle un mensaje por su cumpleaños.

“Pelé, rey del fútbol, felicidades. Dios te bendiga todos los días, con buena salud”, dijo Neymar a través de un video en redes sociales.

Las figuras del Real Madrid, Vinicius Jr. y Rodrygo compartieron su felicitación. “Larga vida al rey”, escribió Vinicius y “Feliz cumpleaños, salud y larga vida al mejor de la historia”, dijo Vinicius.

Asimismo, futbolistas retirados también lo felicitaron en redes sociales. “Leyenda, genio, referencia e ídolo para mí, para el mundo. Larga vida al rey Pelé”, escribió Ronaldo Nazario. “Dios continúe bendiciendo su vida todavía más”, dijo Rivaldo y “¡Gracias por toda la alegría que nos diste! Larga vida al rey”, escribió Ronaldinho.