‘Pollo’ Vignolo rechaza las críticas contra Lionel Messi tras su eliminación en Champions League: “El PSG no lo merece”

¡No quiere críticas! Luego de que el Paris Saint-Germain fuera eliminado por Bayern Munich de la Champions League, el periodista argentino Sebastián ‘Pollo’ Vignolo se negó a leer las feroces críticas a Lionel Messi.

Durante su programa en directo, el conductor de Equipo F aseguró que el PSG no merece a un futbolista de la talla del crack argentino.

Duras críticas contra el ‘GOAT’

El Paris Saint-Germain, con Lionel Messi y Kylian Mbappé a la cabeza, cayó por un global de 3-0 ante Bayern Munich en los octavos de final de la UEFA Champions League 2022/2023. El partido de vuelta se jugó en el Allianz Arena, y fue testigo del bajo rendimiento del capitán de la Selección Argentina.

Ante esto, la prensa francesa no dudó en lanzar críticas contundentes contra la decepcionante actuación de Lionel Messi. Esto le molestó al periodista argentino Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, quien se negó a analizar las calificaciones del diario francés L’Equipe.

Indignación con la prensa francesa

En medio de su programa Equipo F, el Pollo perdió los papeles y pidió a la producción que no muestre los puntajes del medio parisino. Y es L’Equipe le otorgó tres puntos al rendimiento del reciente ganador del Premio The Best.

“No me pongan los puntajes de L’Equipe, no me interesan. Yo no los miro. Un medio que le puso un tres como puntaje a Messi un día... Si la verdad quiere que lea los puntajes, yo no lo voy a hacer”, aseguró el conductor de televisión argentino.

Indignado por la postura del diario francés, Vignolo liquidó a la directiva y afición del Paris Saint-Germain, asegurando que no merecen a un jugador con la calidad de Lionel Messi. “Yo creo que el PSG no se merece un jugador como Messi. No lo disfrutan nunca, no está contento. Para ellos es Mbappé y el resto... yo no voy a leer los puntajes”, puntualizó.