Premier League quiere un All Star de fútbol europeo

La Premier League ha sido tendencia en las últimas horas. Según informó el medio The Times, la propuesta sería que se organicen equipos con los mejores jugadores de las grandes ligas europeas. Un formato muy parecido al que se puede ver en la NBA o la MLS.

Proponen un All Star entre ligas europeas

La propuesta fue iniciada por Todd Boehly nuevo copropietario del Chelsea, quien indica que este proyecto podría generar más ganancia para las ligas correspondientes, así como la ganancia de audiencias masivas.

El mandamás en una conferencia de prensa realizada en New York dijo lo siguiente: "Espero que la Premier League aprenda un poco la lección de los deportes estadounidenses en lo que a gestión y promoción se refiere y realmente comience a darse cuenta... ¿Por qué no hay un All Star Game?".

Con respecto a las impresiones que esto supondría, el presidente de Chelsea comentó lo siguiente: "A todos les gusta la idea de más ingresos para la Premier... Hay un aspecto cultural que es real y la evolución vendrá. Lo bueno de la Premier League es que tienes los derechos mundiales"

Su propuesta tuvo oposición

Como era de esperarse, la propuesta no fue bien tomado por todos. De hecho, uno de los primeros en mostrar su molestia fue Jurgen Klopp, director técnico del Liverpool. El alemán comentó: "¿Quiere traer también a los Globetrotters y dejar que jueguen a fútbol? Se olvida que en los grandes deportes de Estados Unidos tienen descansos de cuatro meses"

Y es que las personas que tienen la misma opinión que Klopp concuerdan con que el tema del tiempo sería un factor muy importante a tomar en cuenta. Además, faltaría saber el apoyo que tendría por parte de los jugadores quienes cada vez juegan más partidos de fútbol y la sobrecarga les puede jugar una mala pasada.