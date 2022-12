Presidente de la Federación de Fútbol Saudí: "Nos gustaría traer a Cristiano Ronaldo a Arabia"

Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, expresó su deseo de tener a Cristiano Ronaldo en la liga de su país. Ello luego que se difundiera la noticia que el portugués jugaría desde el 1 de enero a Al-Nassr por dos temporadas.

“Voy a ser muy honesto. Como Federación, no podemos interferir entre un club saudí y un jugador. Pero, sí, nos encantaría tener a este jugador en nuestra Liga. Queremos sorprender teniendo más Tops de cualquier parte del mundo. Como Federación, estaríamos más que felices. Entonces, sí, nos gustaría traerlo”, confesó el presidente de la Federación Saudí al diario Marca.

Asimismo, Yasser Al-Misehal se refirió al supuesto sueldo de 200 millones de euros al año que tendría el ‘Bicho’ de fichar por el Al-Nassr. El saudí aseguró que antes de llegar a un acuerdo con el futbolista luso, el club debe cumplir con los deberes financieros de la Liga de su país.

“Cada club tiene que cumplir sus compromisos financieros de la Liga. No creo que Al Nassr, si es ese club, ponga una cifra sobre la mesa antes de justificar ese gasto. No creo que pueda hacerlo sin tener cubiertas las obligaciones financieras. Si no, puede caer en un problema en la Liga”, aseguró.

Yasser Al-Misehal confirma que los jugadores recibieron un “bonus” tras ganarle a Argentina

El presidente de la Federación de Fútbol Saudí se refirió al triunfo de su selección sobre Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Yasser Al-Misehal negó que los jugadores hayan recibido medio millón de euros y un Rolls Royce por ganarle a la ‘Albiceleste’.

“No, no, no (recibieron medio millón de euros). Ellos jugaron por el orgullo de su nación. Tuvieron el honor de jugar un histórico partido contra Argentina. Los rumores no son ciertos. Por supuesto, tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal, ya regulado. Ellos no juegan por la prima, sino para escribir su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en deportistas muy famosos después de ese partido”, agregó.