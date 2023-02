Rivers confirmó que tendrá su equipo en la Queens League

Cada vez más equipos confirman su presencia en la Queens League, la versión femenina de la Kings League. Esta vez fue el turno de Rivers, quien anunció que tendrá un equipo en dicha liga de mujeres. De esta manera el equipo femenino de PIO se hará presente.

Rivers confirmó equipo femenino de PIO

En uno de sus más recientes directos en Twitch, la streamer mexicana confirmó esta noticia ante las numerosas dudas que tenían sus seguidores. "Vamos a tener equipo en la Queens League", expresó la mexicana.

Además de eso, Rivers confirmó que solo serán mujeres quienes pertenezcan al club. Es decir, personas del staff técnico y demás: “Sí, va a ser mío. Y sí: va a estar formado por puras mujeres".

Tras dar esta noticia, la streamer invitó a todas las chicas interesadas que quieran sumarse al equipo o ser miembro del comando técnico a comunicarse con ella. El contacto con ella será mediante su correo electrónico que está indicado en todas sus redes sociales.

Cabe mencionar que el equipo masculino que tiene Rivers no le va bien en la Kings League. El cuadro de la mexicana es el último en la tabla de posiciones y no saben lo que es la victoria. Sin embargo, eso no le importó a la streamer para sumarse a la Queens League.

Ibai Llanos también confirmó su equipo para la Queens League

Otra persona en anunciar que tendrá su equipo para la Queens League fue el español Ibai Llanos. Así como Rivers, el streamer dio la noticia y pidió a las mujeres interesadas en pertenecer a su equipo contactarse con él.

"Tendré mi propio equipo de fútbol femenino. Si alguna jugadora o exjugadora se quiere unir al proyecto de Porcinas FC y reventar la liga con el mejor equipo que me avise. Entrenador o entrenadora que se quiera unir al proyecto también me ayudaría.", escribió en su cuenta de Twitter.