Salen a la luz fotos inéditas de la ‘Mano de Dios’

A puertas del Mundial es imposible no recordar algunos partidos polémicos que marcaron la historia del fútbol como lo fue el Argentina vs Inglaterra en México 1986 donde se dio el gol de la ‘Mano de Dios’. Precisamente, hace poco salieron a la luz imágenes inéditas de aquel día.

Las fotos nunca publicadas

Aunque existen muchas fotografías del 22 de junio de 1986 (día en el que se jugó el partido entre Argentina vs Inglaterra en México 1986) que capturaron la polémica jugada en la que Maradona metió el gol con la mano, recientemente, según el medio Cronista, se difundieron unas imágenes que fueron captadas por el turista irlandés, Joe O’Connell, quien estuvo en el encuentro.

El fotógrafo no aficionado tomó las imágenes con su cámara personal y no las hizo públicas hasta después de 36 años. Cabe recalcar, que el hombre estuvo presente en la platea superior del Estadio Azteca y vivió los partidos entre Argentina vs Inglaterra y Argentina vs Bélgica.

Es preciso mencionar, que en ellas se puede ver a Maradona en el aire con Peter Shilton intentando despejar la pelota. Aquella polémica jugada mostró el momento en que Maradona aprovechó la milésima de segundos para simular que impacta con la cabeza cuando ya había escondido la mano para el tiro.

Pero no solo eso, también hay una en donde Julio Olarticoechea se lanza para impedir el segundo gol de Inglaterra de cabezazo.

La polémica con el arbitraje

Las imágenes posteriores al partido entre Argentina vs Inglaterra (2-1) por Cuartos de Final del Mundial de México 1986 desataron polémica contra el arbitraje.

Bogdan Dochev, uno de los líneas, no avisó que la jugada había sido con el puño o no se percató y el árbitro principal, el tunecino Ali Bin Nasser, convalidó la jugada.

Argentina ganó ese Mundial tras disputar la final contra Alemania en un encuentro que quedó 3-2.

