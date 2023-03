Sergio ‘Kun’ Agüero se burla de los TikToks de Iker Casillas: “La gente lo ve porque es malísimo”

El exatacante del FC Barcelona, Sergio ‘Kun’ Agüero, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la comunidad futbolera en redes sociales. En medio de una entrevista con David Broncano en el programa La resistencia, el presidente de Kunisports FC fue consultado sobre los exjugadores de fútbol que ostentan cuentas de TikTok. La conversación apuntó más al caso del exarquero español, Iker Casillas.

En contra de los TikToks

Sergio Agüero ha demostrado que no es tan fanático de los tiktoks de bailes y trends, a pesar de su popularidad en redes. Ante ello, Broncano le consultó sobre los exfutbolistas que cuentan con perfiles en TikTok.

“Hay muchos futbolistas que tienen TikTok y ponen cosas. ¿Has visto a Casillas? Tú le conoces”, preguntó Broncano. “Ah, sí, es malísimo”, respondió el ‘Kun’ entre risas.

“Creo que la gente lo ve por eso, porque es malo y la gente se ríe”, agregó el exdelantero argentino de 34 años. Las declaraciones del ‘Kun’ causaron fuertes carcajadas en el público presente, ya que no es la primera ocasión que comenta los videos de Iker Casillas.





Futuras generaciones entenderán y apreciarán el TikTok de Casillas. Nosotros no estamos preparados.



¿Broncano en la Kings League?

El conductor de La resistencia, David Broncano, le reveló al ‘Kun’ Agüero que Gerard Piqué le propuso participar en la Kings League. “Me propuso Gerard ir al Camp Nou a tirar un penalti para un equipo, no sé para cuál. No puedo ir porque tengo una cosa. Me da pena porque yo no fallo nunca un penalti, meto todos. 100% de aciertos”, señaló el comediante.