Sergio 'Kun' Agüero se pronunció después de sufrir una arritmia en stream de Ibai Llanos: "Los médicos me dijeron que está todo bien"

Sergio Agüero sufrió una mini arritmia durante una de las transmisiones de Ibai Llanos. Sus seguidores estaban preocupados por la salud del argentino.

El ex Manchester City subió un video y reveló que se encuentra estable.

El mensaje de alivio del 'Kun'

Los fans del ex jugador del Atlético de Madrid querían saber si Sergio se encontraba bien. Afortunadamente, Agüero subió un clip para calmar a todos sus seguidores.

"Muchos me están preguntando qué tal estoy pero no se preocupen, no fue nada. Los médicos ya me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá", dijo 'El Kun' mientras sonreía. Como se recuerda, el ex futbolista asistió al directo de Ibai Llanos y sufrió una mini arritmia mientras charlaban.

Recordó su primera arritmia

En febrero de 2022, Agüero contó con detalles el día que sintió un dolor en su pecho cuando jugaba por el Barcelona. "De repente empecé a estar medio débil. Mareándome un poco. En una jugada salto a cabecear y como que me mareo un poco más. Le agarro la mano al defensa del rival, que creo que era el capitán, le digo que parara el partido, que estaba mareado. Empezó a gritarle al árbitro que pare el partido. El árbitro se da vuelta, me ve que me estoy agarrando el pecho. Yo sentía que me estaba ahogando. Para el partido, me relajo, entra el médico y cuando me tiro al piso empieza el ataque de arritmia. Por eso tardé bastante. Estábamos esperando que pare la arritmia", relató Sergio en aquel entonces.

Cabe recordar que 'El Kun' visitó al cardiólogo después del partido y él le recomendó que se retire del fútbol. El argentino estaba triste, pero comprendía debía hacerlo por su salud.