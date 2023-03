‘Kun’ Agüero cuenta EN VIVO que barco se estrelló contra su casa de Manchester: "Tuve que llamar a la Policía"

¡Tremenda anécdota! El argentino Sergio ‘Kun’ Agüero se ha convertido en una de las figuras más importantes en el mundo de las redes sociales. El popular Kunsito participó -recientemente- en uno de los streams de Ibai Llanos, donde se animó a contar una divertida anécdota. El presidente de Kunisports relató cómo un barco impactó contra el muelle de su vivienda

Increíble lo que pasó

Sergio Agüero jugó en el Manchester City entre los años 2011 y 2021, convirtiéndose en el ícono futbolístico más importante de la ciudad. El argentino ha contado en numerosas ocasiones las curiosas vivencias que pasó en tierras inglesas, pero nunca se animó relatar la anécdota del barco.

Durante su estadía en Manchester, la casa del ‘Kun’ Agüero sufrió un sorpresivo accidente. Una embarcación que naufragó durante semanas en el mar inglés impactó contra la vivienda del exfutbolista argentino.

“Te muestro una foto. Un barco se estampó contra la parte del muelle de mi casa. Me manda mensaje el que cuida la casa diciéndome: ‘Kuni, me levanté y vi un barco cerca de casa’. Tuve que llamar a la policía, porque conozco a la policía de Manchester. Y le digo ‘pero qué hace ese barco ahí, me imagino que hay gente’. No había nadie. Se ve que hubo una tormenta, pusieron el ancla y se ve que se fueron todos”, mencionó el exatacante del FC Barcelona en una reciente transmisión con su amigo Ibai Llanos.

Arritmia en vivo

En dicho directo con Ibai, el exfutbolista argentino asustó a sus miles de seguidores al detener la conversación para tocarse el pecho. “Creo que me agarró una miniarritmia”, explicó Agüero.

“Tengo un chip y me lo va a detectar. Si pasa, me llega una señal al móvil. Estoy bien. Pudo haber sido una miniarritmia, sí. Cuando hagas otro directo, les comentas qué me dijo el médico”, reveló el ‘Kun’, sentando la calma ante la tensa situación.