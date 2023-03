Seguidor le confiesa al 'Kun' que no anota goles de cabeza por más que practique y él lo desanima: “Agarra un cuaderno y anda a estudiar”

¡Lo liquidó en una! Sergio Agüero fue uno de los mejores futbolistas en la historia de la Premier League de Inglaterra. Con más de 260 goles con la camiseta del Manchester City, el ‘Kun’ es un gran referente para los jóvenes que sueñan con una carrera exitosa en el fútbol. Por ello, a través de una de sus transmisiones en Twitch, un seguidor le pidió al ex Barcelona un consejo para mejorar su rendimiento deportivo. La respuesta del ‘Kun’ no tardó en hacerse viral.

Cruel recomendación

El campeón de América en Brasil 2021 no tuvo piedad con uno de sus seguidores, quien le confesó que busca mejorar su rendimiento en el fútbol. “Kun, necesito un consejo tuyo, la otra vez en el partido, cabeceé todas las bochas que llegaban al área y no entraba ninguna. Después, agarro, salgo por fuera del área y pega en el palo, yo me quiero matar, no meto un gol hace cinco partidos. Kun, dame un consejo por favor”, escribió el internauta en el stream del ‘Kun’.

Ante esta consulta, Agüero respondió con total sinceridad, asegurando que el muchacho es un mal cabeceador. Asimismo, le recomendó que mejor se dedique a estudiar. “Primero, principalmente, si cabeceabas todas las bochas y no entraba ninguna, es porque cabeceabas mal (...) El consejo que te puedo tirar es que directamente agarres un cuaderno y vayas a estudiar”, finalizó el actual presidente de Kunisports FC de la Kings League.

Risas de usuarios

Tras presenciar el divertido momento, miles de usuarios se pronunciaron sobre la situación. “El mejor consejo que le van a dar en su vida”, “El coach motivacional”, “Puede tener razón, el esfuerzo te da cosas, pero hay veces que si no lo tienes, no lo tienes y no lo tendrás”, “Si mando todas afuera y cabecea todas, que vaya a la defensa”, “El Kun siendo sincero”, fueron algunas de las reacciones más graciosas.