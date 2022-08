"¿Y Shakira? No está, se fue en bicicleta": el 'troleo' de los relatores de ESPN a Gerard Piqué

Gerard Piqué no la pasa bien en el Barcelona. El defensa español no fue considerado en el once titular del equipo catalán el último fin de semana. Los relatores de ESPN bromearon con su situación, recordándole a Shakira, su expareja.