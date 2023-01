Tata Martino sobre el fútbol mexicano: “Se nota demasiado el negocio”

Gerardo ‘Tata’ Martino rompió su silencio tras la eliminación de México en el Mundial Qatar 2022 y aseguró que los encargados que manejan el fútbol azteca solo lo tratan como un negocio.

Tata Martino critica el fútbol mexicano

Tata Martino habló en una entrevista para una radio en Paraguay y lanzó duras críticas hacia el fútbol mexicano. De acuerdo con el exentrenador del ‘Tri’, el sistema ahora prioriza el negocio y deja de lado lo deportivo.

“En México se nota demasiado el negocio, la realidad que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad siendo una persona que lo único que me interesa es el futbol, de capacidad de aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por donde va”, aseguró el argentino.

“Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo de selecciones menores, producir jugadores que después sean transferidos en el exterior”, agregó.

Tata Martino habla sobre su fracaso en Qatar

Asimismo, el argentino dialogó por primera vez sobre su última etapa como técnico en la selección mexicana, tras la eliminación del cuadro charro en el Mundial Qatar 2022.

“Primero el honor de estar al frente de una selección como la mexicana, después creo que competimos bien, los tres partidos los competimos muy bien, creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel y estuvimos muy mejorados con respecto al último año, sobre todo a lo de las eliminatorias”, afirmó el exentrenador de México.

Además, Martino reiteró que fue un fracaso no haber clasificado a octavos.

“Entiendo que debimos haber clasificado segundos en el grupo, no es el resultado esperado, es un fracaso para nosotros porque México venía de siete mundiales clasificando a Octavos de Final y nosotros no hemos logrado, al menos poder seguir con esa tónica y también la satisfacción de haber competido bien en el grupo bien”, señaló.

