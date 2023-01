Miguel ‘Piojo’ Herrera quiere su revancha con la Selección Mexicana: "Estoy listo"

El futuro de la Selección Mexicana sigue siendo una incógnita. Hasta el momento, no hay información sobre quién será el sucesor del 'Tata' Martino. Sin embargo, una cara conocida ya se candidatea para el puesto: Miguel ‘Piojo' Herrera.

Miguel Herrera quiere volver al 'Tri'

Durante una entrevista para TUDN, Herrera aseguró que su trabajo en clubes pueden ayudarlo a volver a dirigir el equipo nacional.

“Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso, hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó”, afirmó el seleccionador.

Además, aclaró que su salida de la Selección no se debió a la falta de resultados. “Hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos, pero hice bien las cosas”, respondió el técnico.

El ‘Piojo’ afirmó que estaba dispuesto a tener su revancha en el banquillo tricolor si se lo piden. “Creo que en la vida siempre habrá una segunda oportunidad, siempre una revancha en donde digas, estoy listo, estoy ya consciente de lo que tengo que hacer y aparte con las ganas de demostrar que el equipo puede dar buenas cosas”, señaló.

Miguel Herrera recibió ofertas de Qatar y MLS

Por otro lado, Miguel Herrera confesó que recibió ofertas para dirigir en otros países tras su salida de Tigres, pero dejó en claro que su prioridad seguía siendo volver a dirigir el combinado mexicano.

“Me han buscado de fuera, siempre he dicho que Qatar y Arabia, pero sigo insistiendo que voy a esperar este proceso de selección, que se decida cuál va a ser el DT porque si me llaman estoy listo. Si me dicen 'tienes un proyecto', lo tengo. Tengo la capacidad y experiencia con mi cuerpo técnico, pero también estamos listos para proyectos de cualquier otro lado. La MLS también hay gente que me está hablando, que está mi nombre sonando y sí les he contestado, pero en este momento es esperar y ver si se da la posibilidad de estar en la selección”, comentó.