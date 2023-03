Reimond Manco habló sobre la expulsión de Carlos Zambrano: "Ese patadón era innecesario"

Uno de los momentos más destacados del encuentro entre la selección peruana y Marruecos fue la expulsión de Carlos Zambrano. Reimond Manco siguió el encuentro en directo y señaló que la falta del defensor fue innecesaria.

Manco sobre la falta de Zambrano

El exjugador de Alianza Lima no estuvo de acuerdo con la conducta del zaguero nacional. "Se estaba demorando Carlitos Zambrano. Metió un patadón.... Los botó a los dos. ¡Estabas haciendo un buen partido! Mira a Zambrano lo botan por reaccionar", indicó Manco en su transmisión.

"Mira lo que hace y después reacciona el otro. La jugada había pasado, ese patadón de Zambrano es innecesario. Se le sale la cadena, pues, la pelota estaba en otro lado... Eso es lo que tiene que mejorar. Menos mal que el otro reaccionó, porque si no, lo votan por el VAR solo a él. Eso es lo que desdibuja todo lo bueno que hace", añadió 'Rei'.

Por último, Reimond Manco le aconsejó al defensor que sus constantes faltas solo terminan perjudicando al equipo. "Ya tienes 33 años, ya tienes una edad donde dices: ‘que me pateen si quieren, pero voy al camerino y lo agarro del cuello, si quiero’, pero no ahí (en la cancha). Los periodistas mañana no van a decir que buen partido jugó hasta el minuto 80, van a decir Zambrano lo mismo de siempre", declaró el mediocentro ofensivo.





¿Cuándo serán los próximos amistosos?

El entrenador Juan Reynoso quiere coordinar más amistosos para llegar en forma a las próximas eliminatorias sudamericanas. Los últimos reportes señalan que desea que los partidos se jueguen en Estados Unidos. La dirección técnica de la Bicolor espera que eso pueda acortar los tiempos de vuelo de los jugadores que vienen de Europa y México.

Entre los candidatos para disputar estos encuentros en junio están las selecciones de Chile y Colombia. Sin embargo, no hay información oficial hasta el momento.