3 doramas que se estrenan en setiembre y que no te puedes perder

Las series coreanas se han convertido en las preferidas de los usuarios. 'Romance is a bonus track’, ‘Boys over flowers’, ‘Crash landing on you’, ‘Está bien no estar bien’, ‘El rey, monarca eterno’, ‘My holo love’ con algunas de las producciones que se han posicionado como las favoritas de Netflix, Prime y HBO.

Para este mes de setiembre, se espera el estreno de nuevos doramas. En esta nota, conocerás cuales son las más importantes.

Doramas que se estrenarán en setiembre

'Little woman'

La fecha de estreno de esta serie será el 3 de setiembre. La historia contará la vida de tres hermanas, quienes se involucran en un caso contra una de las familias más ricas de Corea. La primera tiene una ambición desmedida por el dinero, la segunda busca hacer siempre lo correcto y la tercera es una estudiante de arte.



El dorama será transmitido por Netflix.

'The Golden Spoon'

Este dorama se estrenará el 23 de setiembre y tendrá como protagonista a Sungjae de BTOB, idol que acaba de terminó su servicio militar. Esta producción de fantasía contará la historia de un hombre que pone su vida en una cuchara mágica que lo hace cambiar de lugar con su mejor amigo rico.

La serie será transmitida por Netflix.

'The Law Caf'

La fecha respectiva para su estreno será el 5 de septiembre y contará la historia de abogados que sigue la vida de Kim Jung Ho, un fiscal que acaba de perder su trabajo debido a un escándalo de corrupción.

El dorama será transmitido en Netflix.