5 canciones de K-pop que te harán subir la temperatura en este invierno

Las bandas de k-pop se han caracterizado por usar tanto en las letras de sus canciones como en sus videos metáforas sobre el fuego. Esta palabra la utilizan para representar diversos estados emocionales que quieren trasmitir a su público.

La energía que muestran es tan avasalladora como este elemento, por lo que si buscas alguna música que te acompañe en estas frías tardes de invierno, esta lista será tu mejor opción.

1.- ‘Fire’de los BTS

BTS es la banda de K-pop del momento con miles de seguidores a nivel mundial. Esta canción pertenece a su primer álbum recopilatorio ‘The Most Beautiful Moment In Life’, lanzado en el 2016. El disco agrupa canciones pasadas y nuevas. Es uno de sus temas con mayor energía y habla de vivir en libertad. ¡Levanta tus manos y grita! ¡Quémalo todo!, dice parte de la melodía.

2.- ‘Hot’ de SEVENTEEN

Este tema musical debutó a inicios de año y ha tenido una gran acogida. El videoclip le hace honor a su nombre, pues nos mezcla fuegos artificiales, sol en el desierto y un ambiente que descongelaría a cualquiera. ‘Hot’ pertenece al cuarto álbum de banda surcoreana.

3.- ‘Playing with fire’ de BLACKPINK

La banda femenina de k-pop más famosa de todos los tiempos no podía faltar. En esta canción que el amor y el fuego, no solo pueden ser tentadores, sino también, peligrosos. Forma parte de su segundo álbum ‘Square Two’.

4.- ‘HWAA’ de (G)I-DLE

Es el sencillo principal de I Burn , el EP de G)I-DEL. Este tema usa muchas metáforas sobre el poder regenerador del fuego. “Voy a encender un fuego para que las lágrimas que habitan dentro no vivan más”, dice parte de la letra.

5.- ‘Arson’ de J-Hope de BTS

Cerrando la lista tenemos a J-Hope de BTS con su sencillo ‘Arson’. Es una canción enérgica que puede inspirar a las personas a levantarse en sus momentos de angustia, algo totalmente fenomenal.