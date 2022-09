5 datos que quizás no conocías de Im Jin Ah

La música coreana está llena de grandes artistas y bandas. Im Jin Ah es una cantante que empezó su carrera en el 2010 junto con otras artistas llamadas Raina y Lizzy y conformaron la banda Orange Caramel. Luego de eso, la cantante también conocida como Nana comenzó su carrera como solista. En esta nota conocerás algunos datos de ella.

Datos que quizás no conocías de Im Jin Ah

Algunos datos curiosos

- Cuenta con una licenciatura en maquillaje y belleza.

- Fue considerada como el puesto número 2 de los 100 Rostros más Hermosos del Mundo del 2013, según la revista TC Candler.

- Su apelativo de Nana se debería a Komatsu Nana, la protagonista del cómic Nana.

- Tiene un perro llamado "Puppy" de raza Shih Tzu

- Uno de sus planes futuro es ser CEO de su propia tienda de belleza

Películas

Así como trabajó en dramas y series de televisión, su don para la actuación la llevó a la pantalla grande. Hasta el momento ha participado en cuatro películas que sabrás a continuación: ‘The Swindlers (2017), 'Go Lala Go! 2’ (2015), ‘Fashion King’ (2014) y ‘White Curse of the Melody’ (2011).

K-Dramas

Si bien es cierto, comenzó como cantante, su talento la llevó también al mundo de la actuación en donde ha trabajado en varios dramas de televisión, como: "Oh! Master 2021"; "Into the Ring (The Ballot) 2020 KBS 2"; "VKill It 2019 OCN"; "Justice 2019"; "Four Men (TBA, 2018)"; "The Good Wife (tvN, 2016)"; "Love Weaves Through A Millennium (Hunan TV, 2015)".

Premios

Se mencionó antes que había trabajado como actriz en diferentes producciones. Gracias a su trabajo hecho en algunas de estas, ganó dos premios: ‘Asia Artist Awards: Rookie Award’ y ‘Style Icon Awards: K-Beauty Icon’.

Colaboraciones con marcas exclusivas

Los trabajos que ha realizado han hecho que Nana sea considerada toda una celebridad en su país. De esta manera, acumula miles de seguidores en redes sociales y muchas marcas quieren trabajar con ella. Es por eso que ha hecho anuncios con Puma, Skechers, Uniq, Step, Juvis Diet, entre otras más.