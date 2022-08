5 mejores series de abogados de todos los tiempos

El reciente final de ‘Better Call Saul’ protagonizado por Bob Odenkirk que cuenta la peculiar historia de un abogado ha sido catalogada por algunos como una de las mejores series de la historia y abrió muchos debates. En esta nota conocerás cuáles han sido las series sobre abogados que mejor crítica han tenido por parte del público.

Lista de mejores series de abogados

‘How to get away with murder’

Una serie que fue lanzada en 2014 y captó la atención de muchos usuarios. Viola Davis realiza un papel increíble al interpretar Annalise Keating quien es una abogada y profesora de una universidad para alumnos de derecho. La serie comienza con un asesinato que fue cometido, al parecer, por sus estudiantes y ella con el fin de protegerlos se meteré en una serie de líos.

Your Honor

Protagonizada por Bryan Cranston quien hace de un juez muy reconocido y se ve involucrado en una delicada situación legal. Su hijo es autor de un asesinato por atropello y no se hace cargo de la situación. El juez aplicará todas sus armas legales para evitarle que a su hijo le apliquen cadena perpetua.

La Ley y el Orden

Esta serie fue lanzada en los años 90 y creada por Dick Wolf. La historia de esta serie cuenta los casos de detectives que intentan resolver casos aparentemente imposibles, cada capítulo es un caso diferente.

Suits

La historia se centra en Harvey Spencer, un importante abogado de Manhattan quien resuelve diferentes casos. La llegada inesperada de un nuevo socio pondrá en aprietos al protagonista de la serie, pero también crearán un vínculo muy fuerte.

Better Call Saul

Finalmente, la primera serie que se nombró en esta nota tenía que estar presente. La historia narra la historia del abogado Jimmy McGill y cómo es que opera su firma HHM. La diferencia entre las demás series nombradas es que precisamente este abogado no actúa de acuerdo a la ley.