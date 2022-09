5 personajes de caricaturas inspiradas en personas reales

Tanto los diseñadores como los ilustradores basan su creatividad en modelos y estos pueden ser personas reales. En la siguiente nota, te mostraremos las cinco caricaturas inspiradas en personas que sí existieron.

Caricaturas inspiradas en personas reales

Bugs Bunny

El personaje más representativo de la compañía de Warner Bros fue creado por Friz Freleng. Su humor y la forma de ser están basadas en Clark Gable, un personaje que actuó en la película 'It Happened One Night' de 1934.

Harley Quinn

Este personaje fue creado en la década de los 90 y apareció por primera vez en 'Batman: The Animated Series'. Los creadores se inspiraron en Arleen Sorkin, quien se hizo famosa por una escena en 'Days of Our Lives', donde salió caracterizada como una payasa.

Shrek

El ogro más querido en los dibujos animados está basado en un hombre que sí existió. El parecido que tiene con Maurice Tillet es casi total; sin embargo, Dreamworks nunca salió a confirmar dicha teoría.

Ariel

Disney trabajó mucho en la adaptación de este personaje. Los creadores, Glen Keane y Mark Henn, encontraron la inspiración en Alyssa Milano, quien recién se enteró años después que su figura sirvió como referencia para dicho personaje.

Pocahontas

Pocahontas fue lanzado en 1995 y trataba sobre la historia de una nativa americana que vivió en el siglo XVII. A diferencia de los casos anteriores, la inspiración llegó por una persona que sí trabajó en el proyecto. Se trata de la actriz de doblaje que acababan de contratar: Irene Bedard. Dicha persona tenía ascendencia Inupiat, Yupik, Inuit, Cree y Métis por lo que la consideraron perfecta para el personaje.

