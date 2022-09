7 datos curiosos que no sabías de Nick Jonas

Nick Jonas es el hermano menor del grupo estadounidense The Jonas Brothers. A temprana edad se inició en el mundo de la música y se abrió paso a la fama como la voz principal de la mayoría de los temas musicales de la famosa banda.

Pese a que ha tenido relaciones sentimentales con algunas famosas de su entorno, su vida privada suele mantenerse muy hermética, por lo que son muy pocos los detalles que se saben acerca del ex chico Disney.

Por eso, hoy en el día de su cumpleaños, te traemos 7 datos curiosos que no sabías sobre esta famosa estrella.

1.- Cambia de nombre en los hoteles

Nick Jonas es la abreviatura de su nombre Nicholas Jerry Jonas. Sin embargo, ninguno de los dos títulos es el que usa cuando va a registrarse en hoteles, pues tiene un sobrenombre muy especial: Nigel Greenberg.

2.- Hubiera sido beisbolista

Nick Jonas empezó en la música a los 6 años cuando aprendió a tocar el piano. No obstante, si no hubiera tenido suerte en este ambiente, probablemente sería beisbolista, ya que es un deporte que no solo lo practica constantemente, sino además, le encanta.

3.- Padece diabetes

A los 13 años le diagnosticaron diabetes tipo 1 y tuvo que dejar un tiempo las giras. Actualmente, no sigue ninguna dieta rígida, pero si desea comer sin ningún problema, debe de inyectarse una dosis de insulina.

4.- Sugirió la separación del grupo

Pese a que ahora están de regreso, la época de su ruptura fue dura y salió a la luz que fue el intérprete de “This is heaven” sugirió que se separaran.

Como se recuerda el artista decidió iniciar su propia carrera en solitario y tiene su propio sello discográfico, del cual es parte Demi Lovato.

4.- Su gusto por las misses

Nick Jonas está casado en la actualidad con Priyanka Chopra. La actriz ganó el título de Miss Mundo en el 2000 muy similar a su ex pareja la Miss Universo Olivia Culpo, es por esa razón que resaltan su gusto por las reinas de belleza.

5.- Su hermano favorito

En una ocasión mencionó que Joe era su hermano favorito por ser el más divertido.

6.- Fue a terapia

La separación del famoso grupo no solo fue a nivel musical. Los hermanos no se hablaron por mucho tiempo. Esto, sumado al estrés mediático llevó a toda la familia a acudir a terapia y con el tiempo lograron amistarse.

7.- Tiene una increible colección de zapatos

En una entrevista, sus hermanos señalaron que a Nick Jonas le encanta coleccionar zapatos y tiene más pares que su esposa.