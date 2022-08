ABBA: Grupo sueco reeditará su exitoso disco “Gold”

La legendaria banda sueca tiene una increíble noticia para todos sus fans, y es que, a través de sus redes sociales, anunciaron la reedición de uno de sus discos más exitosos, sin duda alguna, estamos hablando del famoso “ABBA Gold”.



Dicha edición especial, se da en conmemoración por los 30 años de la publicación del original que vendió más de 32 millones de copias a nivel mundial y se convirtió, en el Reino Unido, en el más vendido de la historia.



“Dancing Queen”, “Knowing Me Knowing You”, “Take a Chance on Me”, “Mamma Mia”, “Super Trouper”, “The Winner Takes All”, “SOS”, “Chiquitita”, “Fernando”, “Voulez-Vous”, ¡“Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” y “Waterloo”, son algunas de las canciones que están en este disco.



Así que, si eres amante de este increíble grupo musical, no puedes dejar de comprarlo. Estará a la venta, desde el 23 de septiembre en sus distintos formatos como picture disc, vinilo y cassette.



Es preciso enfatizar, que ha tenido varias versiones entre las cuales se encuentran la de 1999 tras haber ganado el Festival Eurovisión, la del 2002 para celebrar los diez años de la edición original y, por último, la del 2010 con el lanzamiento de la película “Mamma Mia!”

