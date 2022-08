En los últimos años, las novelas coreanas se han vuelto famosas por diversos motivos: la moda, la manera de actuar, la trama e, incluso, por sus actores guapos. Estos han dado mucho que hablar por su belleza.

Con el pasar del tiempo, siete actores se han ganado el corazón del público. Es por esto que nombraremos a los hombres más guapos de Corea del Sur. ¿Están listos?

Antes de conocerlos, es importante detallar que tal vez no todos estén de acuerdo con los elegidos, pues cada uno tiene gustos totalmente diferentes. Lo que sí podemos confirmar, es que sí o sí te quedarás boquiabierta con tanta belleza.

Top 7 actores coreanos más guapos

Lee Jong Suk

Lee empezó su carrera a muy temprana edad, desfilando en pasarelas desde los 15 años. Incluso, fue considerado como el modelo más joven de Corea. En el año 2013, su vida dio un giro inesperado y decidió dedicarse a la actuación, protagonizando la novela 'Drama School'.

Seo In Guk

Seo es uno de los actores con más acogida en Corea. Ha sabido representar todo tipo de papeles. Ha interpretado a asesinos y miembros de la realeza. Más allá de demostrar mucho talento, Seo se ha robado el corazón de muchos por ser increíblemente guapo.

Kim Hyun Joong

Kim es un chico multifacético. No sólo es actor, también es cantante y compositor. Ha sido intérprete de dos novelas coreanas: 'Playful Kiss' y 'Boys Over Flowers'. Además, fue miembro de la famosa banda SS501. Si aún no los has escuchado, corre a hacerlo.

Gong Yoo

Gong Ji Chul estudió teatro en la Universidad de Kyung Hee. En el año 2000, empezó su carrera en el medio como video jockey. Un año después fue protagonista de la serie School 4. Sus series más famosas y reconocidas son: 'El príncipe del café' y 'Goblin'. Además, protagonizó la taquillera película 'Estación zombie'.

Kim Soo Hyun

Kim empezó su carrera como actor a los 19 años, interpretando a un genio musical en la novela 'Dream High'. Actualmente, es uno de los actores coreanos más caros de la industria.

Lee Min Ho

Lee es un actor conocido internacionalmente. Ello debido al éxito de todas las novelas en las que ha participado. Se hizo mundialmente famoso al protagonizar 'Boys Over Flowers'. Posteriormente, participó en los doramas: 'The heirs', 'City hunter', entre otros.

Hyun Bin

Hyun Bin fue reconocido por primera vez en el año 2005, por su papel en 'My Name is Kim Sam-soon', una comedio romántica que enganchó a todo el país. Además, ha participado en la famosa novela 'Aterrizaje de emergencia en tu corazón', donde conoció a su esposa Son Ye-jin.