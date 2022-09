Adam Sandler: 5 películas que puedes ver en Netflix

Desde que comenzó su carrera en 1989 con su aparición en ‘Going Overboard’, Adam Sandler no ha parado de trabajar en proyectos cinematográficos. Si bien es cierto, hay películas en las que el actor ha aparecido que no han alcanzado el éxito deseado, también hay películas que han sido todo un éxito en taquilla.

Si bien es cierto al actor se le conoce más por lo que ha hecho en películas del género de comedia, su repertorio es bastante amplio como para centrarnos solo ahí. Es por eso que en esta nota conocerás cinco de sus mejores películas.

Mejores películas de Adam Sandler

Garra: Una reciente producción de Netflix en donde Adam Sandler le da vida a un caza talentos de deportistas de básquet. Su presente no es de los mejores, pero conoce a un jugador que lo llevará al éxito.

Click: Una comedia protagonizada por Adam Sandler en la que conoce a un señor que le vende un control automático para controlar el tiempo y el espacio. Un mensaje final que conmovió a toda la audiencia.

Un papá genial: Adam Sandler le da vida a Sonny Koufax. La historia trata de un señor que no sabía que era padre de un niño de cinco años quien aparece en su vida de forma inesperada. El hecho de haberse conocido es algo que les cambiará la vida a ambos porque juntos aprenden lecciones de vida muy conmovedoras.

Happy Gilmore: Es el personaje principal de esta película. Esta comedia fue estrenada en 1996 y cuenta la historia de un hombre que trata de hacerse profesional, pero su talento no lo ayuda mucho. Sin embargo, descubre su pasión en otro deporte.

Diamantes en Bruto: Adam Sandler le da vida a Howard Ratner en este thriller criminal. Un mafioso que concreta negocios turbios en la ciudad de New York. Algunos aseguran que el actor debió dedicarse más a este tipo de producciones antes que la comedia.