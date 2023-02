Adele cumplió su sueño de conocer a Dwayne Johnson en los Grammys 2023

¡Cumplió su sueño! La cantante británica Adele vivió uno de los mejores momentos de su vida luego de conocer al actor Dwayne Johnson durante los Grammy 2023.

El encargado de tan ameno momento fue el presentador Trevor Noah, quien decidió presentar a ambos artistas durante su monólogo de aventura. Pero, ¿de dónde surge el fanatismo por el actor?

Hace algunos meses, la intérprete de "Hello" comentó -en una entrevista con la youtuber Nikkie de Jager- que era muy fanática de Johnson desde su época de peleador e la WWE y que siempre lo conoció como La Roca.



Lee también: ¿Cuántos Grammys tiene Adele?

“Él me había enviado rosas porque él y su esposa no pudieron asistir a mi show”, recordó la cantante refiriéndose a su concierto Adele: One Night Only, al que fueron invitados otros famosos como Leonardo DiCaprio y Oprah Winfrey.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios por parte de los fanáticos de ambos artistas, quienes no sabían el respeto que se tienen. "Adele y Rich Paul en verdad disfrutan pasar tiempo con La Roca", "Me encanta ver cómo al inicio La roca y Adele se abrazaron y todo, y ahora el le da el grammy a Adele, literalmente todo planeado amamos", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en Twitter.





¡Adele dijo que realmente quería conocer a “La Roca” y LO HIZO! #GRAMMYs

pic.twitter.com/0hyUp2X3kl — Top Music Universe (@TopMUniverse) February 6, 2023

¿Cuántas nominaciones tiene Adele en los Grammy 2023?

En 30, su cuarto álbum de estudio, la cantautora se lució al combinar temas enfocados al divorcio, maternidad, ansiedad a la fama, separación, al ritmo del pop, jazz y soul.

De esta manera, los críticos musicales no solo lo consideran como uno de los más creativos de la artista, sino que también que contiene una estupenda instrumentación cinematográfica e interpretación vocal.

Por eso, ha sido nominada en siete categorías como:

Álbum del año.

Mejor álbum vocal de pop.

Grabación del año.

Canción del año.

Mejor interpretación vocal pop solista.

Mejor video musical.

Mejor video musical de formato largo.

¿Cuántos Grammy ha ganado Adele?

Es preciso mencionar que la intérprete de “Rolling in the Deep” cuenta con 15 premios grammys antes de los Premios Grammy 2023.