Adriana Quevedo lanza indirecta a Melissa Paredes: “A la gente no siempre le gustas”

Luego del anuncio del regreso de Melissa Paredes a la televisión como conductora del programa Préndete, a través de la señal de Panamericana, Adriana Quevedo utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a la exesposa del Gato Cuba.

¿Adriana Quevedo lanzó indirecta a Melissa Paredes?

La actriz peruana compartió en su Instagram un video que parece ser una indirecta para Melissa Paredes y a sus excompañeros de conducción, Metiche y Karla Tarazona.

Al parecer, Adriana no estaría feliz con ser reemplazada con la pareja del Activador en el programa de las mañanas.

“A la gente no siempre le gustas y no siempre están felices por ti; y si te rodeas de personas que no están acostumbradas a tu éxito, se vuelven temerosas”, se pudo escuchar el comentario de la presentadora Oprah, en su video publicado en Instagram.

Según algunos usuarios y seguidores de Adriana Quevedo, el mensaje sería una indirecta para Melissa Paredes por su ingreso al nuevo programa de Panamericana

Adriana Quevedo anunció que responderá las preguntas de sus seguidores

Asimismo, luego de recibir muchas preguntas de sus seguidores sobre su inesperada salida de Panamericana, Adriana prometió que saldrá a hablar en su momento para aclarar todas las dudas.

“Me están pidiendo que hable. Tranquilos, tranquilas. Quieren saber un montón de cosas, tranquilos, todo en su momento, esperen”, respondió la actriz peruana.