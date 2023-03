Adriana Quevedo le responde a Janet Barboza por comentario sobre 'D' Mañana': "Esos dos gatos merecen respeto"

La actriz Adriana Quevedo asistió al set de América hoy para hablar sobre su participación en Al fondo hay sitio. Sin embargo, la conversación se volvió alto tensa luego que Janet Barboza le recordara su pasado en D' Mañana. ¿Qué sucedió?

Adriana 'parcha' a Janet en 'América hoy'

Adriana Quevedo fue recibida este miércoles por los conductores de América hoy. La actriz reveló su emoción por su papel en Al fondo hay sitio, donde interpreta a Chela, una de las hermanas Aguayo.

En medio de la entrevista, Janet Barboza decidió "vacilarla" sobre su extrabajo en Panamericana. "(Adriana: Me están vacilando) Y cómo no, es la serie más vista de la televisión peruana... No se imaginó que después que la veían dos gatos ahora la ve todo el Perú", exclamó.

Adriana Quevedo no se quedó callada y le contestó de inmediato. "Ya, ya, espera, espera, esos dos gatos merecen respeto, muchísimas gracias a esas personas que nos veían al otro lado" respondió.

¿Por qué no está en 'Préndete'?

El canal Panamericana TV decidió hacer algunos cambios en programa matutino. El primer de ellos fue cambiar de nombre de D' mañana a Préndete. De igual forma, se concretó la renovación de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio 'Metiche'. Sin embargo, la ausencia de Adriana Quevedo en el espacio televisivo causó mucha sorpresa.

Melissa Paredes sería la encargada de tomar su lugar en el show. Luego de su salida, los rumores de supuestas disputas con sus dos excompañeros comenzaron a surgir. La actriz terminó revelando que la relación entre ellos no era buena, además cree que cumplió su ciclo como conductora.