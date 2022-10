Aislinn Derbez : ¿Por qué se separo de Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez compartió con todos sus seguidores íntimos detalles relacionados al fin de su matrimonio con Mauricio Ochmann en la última emisión de su podcast ‘La Magia del Caos’.

Y es que, la artista mexicana aseveró que su divorcio se dio por mutuo acuerdo con el fin de mantener una bonita amistad por el bien de su pequeña niña Kailani.

La verdad yo si fui muy feliz, mi relación era preciosa aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado, fue algo más como de que te empiezas a crecer por caminos distintos, te empiezas a abandonar a ti mismo por complacer al otro”, afirmó Derbez.

Asimismo, la hija de Eugenio Derbez recalcó que la relación que tenía con el actor era de ensueño, razón por la cual se encontraba algo “obsesionada” con cuidarla, es por eso, que su separación fue algo que nunca se lo imaginó, no solo ella, sino, también, su familia.

"Para todos fue una sorpresa incluso para mí, es que nadie se lo esperaba, es que ¿cómo?, pero yo te voy a decir que se me hizo hermoso y que es de las cosas más bonitas que he vivido, me di cuenta de que nos enamoramos de lo que más amamos de nosotros mismos, que en realidad no es el otro", dijo.

Cabe mencionar, que la protagonista de “¿Qué culpa tiene el karma?” señaló que en el momento en el que sus vidas tomaron rumbos diferentes, el intérprete de José María 'Chema' Venegas decidió que lo mejor era distanciarse.

Ante este polémico tema, su invitada la actriz Michelle Renaud le consultó por qué se alejaron si tenían una relación sólida, fue en ese momento en que la modelo mexicana le contestó que por mucho tiempo se lo había cuestionado, pero que al final, aceptó dejarlo todo por el amor que algún día le tuvo.