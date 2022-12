Aitana estrena nueva casa tras finalizar su relación con Miguel Bernardeau

Una de las noticias más comentadas fue la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. Esta información dejó frío a más de uno debido a la promoción que hicieron ambos sobre su más reciente producción en conjunto llamada La última.

Aitana se compró una nueva casa

Sin embargo, unas fotos se hicieron virales en las que aparecía el actor de Élite saliendo con sus cosas de la casa que compartía con Aitana, confirmando su separación.

Uno de los cambios más significativos que ha tenido Aitana es su reciente mudanza a otra casa en las afueras de la ciudad de Madrid. Según un medio local, la cantante habría pagado casi un millón de euros por un inmueble de tres pisos. Además, pasó a ser vecina de otras celebridades del país como David Bisbal, Carlos Sobera o Patricia Conde.

Según se detalló, es una casa enorme llena de lujos. Cuenta con más de 600 metro cuadrados, una parcela de 2.700 metros y una piscina enorme. Uno de los requisitos que solicitó Aitana era la construcción de una sala de grabación insonorizada para poder trabajar.

Aitana pidió que la dejen de acosar

Este cambio de casa se debe a que la cantante busca más privacidad. Cabe recordar que la artista confesó que, a raíz de su ruptura amorosa, muchos medios y personas la comenzaron a vigilar en los exteriores de su casa. De hecho, hizo una petición durante uno de los eventos a los que había asistid.

: "Os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa", pidió la española.

Ahora la cantante comenzará una nueva vida en una nueva casa en donde estará alejada de los medios y paparazzis.