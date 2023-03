'Al fondo hay sitio': Alessia decidió terminar su relación con Jimmy para siempre tras embarazo de Kimberly

Alessia y Jimmy seguían en shock luego de revelarse el Kimberly. De hecho, la hija de Diego Montalbán tomó la decisión de termina la relación que tenían para siempre.

El final de su relación

El programa del último miércoles empezó con la noticia de que Kimberly estaba embarazada. Tras ello, Jimmy intentó calmar a su Alessia. No obstante, la joven estaba demasiado triste y apenada como para creerle al hijo de la señora Charito. Ante su desesperación, Jimmy dijo una de sus frases sin sentido. "Yo, a veces, hago cosas dormido y... No me doy cuenta".

La rubia pensó que su enamorado estaba inventando excusas y le recordó que no puede abandonar su responsabilidad de padre. "Nosotros, ya no existe. Lo siento, lo nuestro se termina aquí", indicó Alessia entre lágrimas. La hija de Diego Montalbán se fue a su casa, dejando solo a Jimmy.





Los fans bromean con el viaje de Charito

En un episodio de la serie, la mamá de Joel y Jimmy recibió una llamada de emergencia de su padre. Él le pidió ayuda ya que se había accidentado, por lo que Charo decidió viajar hasta Ayacucho. Sin embargo, la actriz Mónica Sanchez mostró fotos de sus vacaciones en Argentina. "Gracias, Buenos Aires por tus calles, tus hermosos árboles, por tu gente, por el arte y la inspiración. Mi corazón pide volver", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.

Los usuarios aprovecharon el momento y dejaron sus divertidos mensajes en dicha red social. "Pensé que estabas cuidando de Don Alejo en el hospital", "Charito vuelve pronto, parece que Eva es peligrosa", "¿No estaba con Don Alejo?", son algunos de los comentarios más destacados.